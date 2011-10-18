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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Интернет до 55 Мбит/с

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis
  • скорость до 55 Мбит/с
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Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Docsis
Абонентская плата
700 ₽
Оборудование
Платная аренда
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
55 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

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