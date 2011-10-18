Интернет-тариф от компании Ростелеком
Интернет до 25 Мбит/с
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis
- скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Docsis
- Абонентская плата
- 500 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 25 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес