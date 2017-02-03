Интернет-тариф от компании RiNet
ДЛЯ ДРУЗЕЙ
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно
Станьте абонентом Ринет и воспользуйтесь специальными предложениями на дополнительные услуги от нашего провайдера:
- Квартирное видеонаблюдение;
- Компьютерный сервис;
- Цифровая телефония;
- Бесплатное подключение квартир с нестандартной планировкой;
Подключение возможно до 03.02.2017
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 65 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Бесплатно подключаем даже нестандартные жилые помещения
- Абонентская плата
- 450 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TP-Link — покупка 2500 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 65 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 65 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет