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Интернет-тариф от компании RiNet

ДЛЯ ДРУЗЕЙ + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 03.02.2017

Станьте абонентом Ринет и воспользуйтесь специальными предложениями на дополнительные услуги от нашего провайдера:

  • Квартирное видеонаблюдение;
  • Компьютерный сервис;
  • Цифровая телефония;
  • Бесплатное подключение квартир с нестандартной планировкой;

Подключение возможно до 03.02.2017

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Бесплатно подключаем даже нестандартные жилые помещения

Абонентская плата
990 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер TP-Link

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка Dune HD

Количество каналов
149 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Беслатное хранение архива передач на 7 дней;
  • Функция управления эфиром (пауза, перемотка и т.д.)
  • Возможность смотреть ТВ на любых трех устройствах без дополнительного оборудования