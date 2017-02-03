ДЛЯ ДРУЗЕЙ + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.

Акция действительно до 03.02.2017 Станьте абонентом Ринет и воспользуйтесь специальными предложениями на дополнительные услуги от нашего провайдера: Квартирное видеонаблюдение;

Компьютерный сервис;

Цифровая телефония;

Бесплатное подключение квартир с нестандартной планировкой; Подключение возможно до 03.02.2017 Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с