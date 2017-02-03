Интернет-тариф от компании RiNet
ДЛЯ ДРУЗЕЙ + ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 03.02.2017
Станьте абонентом Ринет и воспользуйтесь специальными предложениями на дополнительные услуги от нашего провайдера:
- Квартирное видеонаблюдение;
- Компьютерный сервис;
- Цифровая телефония;
- Бесплатное подключение квартир с нестандартной планировкой;
Подключение возможно до 03.02.2017
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Бесплатно подключаем даже нестандартные жилые помещения
- Абонентская плата
- 990 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TP-Link
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка Dune HD
- Количество каналов
- 149 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Беслатное хранение архива передач на 7 дней;
- Функция управления эфиром (пауза, перемотка и т.д.)
- Возможность смотреть ТВ на любых трех устройствах без дополнительного оборудования