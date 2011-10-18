Интернет на высокой скорости + мобильный тариф SmartNonStop и смартфон Samsung Galaxy J120 всего за 701 руб/мес!

Привыкли жить на высокой столичной скорости, а ваш Интернет за вами не успевает? Знакомьтесь: Первый московский Wi-Fi – Домашний Интернет со скоростью 150 Мбит/с на любых устройствах! Это еще не все! Вы получите смартфон Samsung Galaxy J120 в аренду за 1 руб/мес и тариф Smart NonStop.

Бесплатная доставка смартфона в г. Москве, в пределах МКАД»

Wi-Fi-роутер нового поколения поддерживает скорость до 500 Мбит/с по проводу и без. Теперь Домашний Интернет в режиме турбо доступен вам не только на стационарном компьютере, но и на всех беспроводных устройствах: смартфонах и планшетах!

Почувствуйте себя свободными в собственном доме, откажитесь от проводов и ускоряйтесь по-московски!

• Абонентская плата действует на постоянной основе

• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»