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Интернет-тариф от компании МГТС

PON 150+SmartNonStop+ Смартфон Samsung J120

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Интернет на высокой скорости + мобильный тариф SmartNonStop и смартфон Samsung Galaxy J120 всего за 701 руб/мес!

Привыкли жить на высокой столичной скорости, а ваш Интернет за вами не успевает? Знакомьтесь: Первый московский Wi-Fi – Домашний Интернет со скоростью 150 Мбит/с на любых устройствах! Это еще не все! Вы получите смартфон Samsung Galaxy J120 в аренду за 1 руб/мес и тариф Smart NonStop.

Бесплатная доставка смартфона в г. Москве, в пределах МКАД»

Wi-Fi-роутер нового поколения поддерживает скорость до 500 Мбит/с по проводу и без. Теперь Домашний Интернет в режиме турбо доступен вам не только на стационарном компьютере, но и на всех беспроводных устройствах: смартфонах и планшетах!

Почувствуйте себя свободными в собственном доме, откажитесь от проводов и ускоряйтесь по-московски!

• Абонентская плата действует на постоянной основе
• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 150 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
701 ₽
  • Абонентская плата действует на постоянной основе
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер нового поколения, который позволит пользоваться скоростным интернетом на заявленных скоростях как по проводу, так и по Wi-Fi, за счет работы в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц

Характеристики
Максимальная скорость на прием
150 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
150 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Смартфон Samsung Galaxy J120
  • Мобильная связь — тариф «Smart NonStop»
  • Услуга «Турбокнопка»
  • Услуга «Компьютерная помощь»
  • Система оплаты «Плати потом» — возможность пользоваться услугами даже при отрицательном балансе