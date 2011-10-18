Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании RiNet

Оптимальный (для юридических лиц)

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 10000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
1 000 ₽

Указана минимальная абонентская плата, при подключении тариф формируется индивидуально

Характеристики
Максимальная скорость на прием
10000 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

Указана максимально возможная скорость, при подключении тариф формируется индивидуально

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
90 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD