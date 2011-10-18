Интернет-тариф от компании RiNet
Оптимальный (для юридических лиц)
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 10000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
1 000 ₽
Указана минимальная абонентская плата, при подключении тариф формируется индивидуально
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10000 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
Указана максимально возможная скорость, при подключении тариф формируется индивидуально
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 90 ТВ каналов
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD