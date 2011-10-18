Интернет-тариф от компании Новая Линия
Креативный (для многоквартирных домов)
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Подключившись к интернету от Новой Линии этой осенью Вы получаете:
- 6 месяцев беспроводного интернета на максимальной скорости бесплатно
- 6 месяцев цифрового телевидения на всех устройствах бесплатно
- Кабельное телевидение за 0 руб/мес в месяц навсегда (при наличии технической возможности)
- Wi-Fi роутер TP-Link TL840 в подарок
- Перенос денежных средств со счета другого провайдера
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 5 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 150 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 5 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Стоимость услуги «Статический внешний IP-адрес» — 150 рублей в месяц