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Интернет-тариф от компании Новая Линия

Креативный (для многоквартирных домов)

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Акция: Осень за окном - подключай Три в одном!

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Подключившись к интернету от Новой Линии этой осенью Вы получаете:

  • 6 месяцев беспроводного интернета на максимальной скорости бесплатно
  • 6 месяцев цифрового телевидения на всех устройствах бесплатно
  • Кабельное телевидение за 0 руб/мес в месяц навсегда (при наличии технической возможности)
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL840 в подарок
  • Перенос денежных средств со счета другого провайдера
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 5 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
150 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
5 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Стоимость услуги «Статический внешний IP-адрес» — 150 рублей в месяц