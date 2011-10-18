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Интернет-тариф от компании 2КОМ

Предел мечтаний

К сожалению, этот тариф не активен.
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действительно

Постоянная акция

Гарантированные подарки каждому новому Клиенту 2КОМ на протяжении всего 2016 года на сумму 5 000 рублей! Весь 2017 год Клиенты компании 2КОМ смогут без дополнительной платы смотреть тематические пакеты цифровых каналов, пользоваться новым сервисом «Ускорение» и другими дополнительными услугами. Дополнительные возможности услуг 2КОМ будут доступны каждый месяц.

Получайте подарки уже сейчас! При подключении к услугам 2КОМ для Абонента будут также доступны дополнительные подарки. Подарки 2017 г. отражены в Календаре подарков: «Ускорение» и пакеты ТВ-каналов («Детский +HD», Кино+HD, Музыка+HD, Познавательный +HD»).

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 1000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 590 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
69 ₽
Комментарий к оборудованию

Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi):
- аренда — 69 руб/мес
- покупка —1 350 руб.

Роутер D-LINK DIR-825/AC (Скорость при беспроводном соединении до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.):
- покупка — 2 975 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
1000 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1000 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет