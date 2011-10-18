Предел мечтаний
Постоянная акция
Гарантированные подарки каждому новому Клиенту 2КОМ на протяжении всего 2016 года на сумму 5 000 рублей! Весь 2017 год Клиенты компании 2КОМ смогут без дополнительной платы смотреть тематические пакеты цифровых каналов, пользоваться новым сервисом «Ускорение» и другими дополнительными услугами. Дополнительные возможности услуг 2КОМ будут доступны каждый месяц.
Получайте подарки уже сейчас! При подключении к услугам 2КОМ для Абонента будут также доступны дополнительные подарки. Подарки 2017 г. отражены в Календаре подарков: «Ускорение» и пакеты ТВ-каналов («Детский +HD», Кино+HD, Музыка+HD, Познавательный +HD»).
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 1000 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 590 ₽
- Оборудование
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- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 69 ₽
- Комментарий к оборудованию
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Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi):
- аренда — 69 руб/мес
- покупка —1 350 руб.
Роутер D-LINK DIR-825/AC (Скорость при беспроводном соединении до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.):
- покупка — 2 975 руб.
- Максимальная скорость на прием
- 1000 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 1000 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет