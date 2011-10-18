Тариф «Формула скорости 2016»

Начальная скорость тарифа 60 Мбит/с увеличивается на 5 Мбит/с ежемесячно пока не достигнет 100 Мбит/сек. Цена при этом не меняется и остается 400 руб/мес.

Услуга "Родительский контроль" бесплатно включена в тариф.