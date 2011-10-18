Wifire Зима близко

К сожалению, этот тариф не активен.

Акция действительно с 05.07.2016 до 31.12.2016 Увидеть белых ходоков и остаться в живых Смотрите бесплатно лучшие сериалы планеты с Wifire TV В состав тарифного плана входит: Интернет 50 Мбит/с Wifire TV 50+ Пакет «Амедиатека» Первые 4 месяца абонентская плата — 390 руб/мес, с 5 месяца — 690 руб/мес Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с