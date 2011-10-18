АКЦИЯ «Хороший Пакет»

В период проведения Акции абоненты могут подключить Пакет услуг (Интернет + Интерактивное ТВ пакет «Легкий») по специальному тарифному плану «2 в 1 Хороший Пакет 60» — всего за 400 руб/мес.

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут новые абоненты услуги Домашний Интернет или Домашний Интернет и Интерактивное ТВ.