Интернет-тариф от компании ОнЛайм
2 в 1 Хороший Пакет 60
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 26.10.2016 до 31.01.2017
АКЦИЯ «Хороший Пакет»
В период проведения Акции абоненты могут подключить Пакет услуг (Интернет + Интерактивное ТВ пакет «Легкий») по специальному тарифному плану «2 в 1 Хороший Пакет 60» — всего за 400 руб/мес.
Подключить тариф «Максимум выгоды» могут новые абоненты услуги Домашний Интернет или Домашний Интернет и Интерактивное ТВ.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
- 400 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер за 1 руб/мес
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка в аренду первые 12 месяцев за 0 руб./мес.
Далее по базовым тарифам (99 руб./мес.
- Количество каналов
- 55 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес