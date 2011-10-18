В рамках Акции физическим лицам, проживающим на территории населенных пунктов Московской области (город Балашиха, Люберцы и Подольск) и изъявившим желание подключиться к услуге «Домашний Интернет», в период действия Акции, при наличии технической возможности, подключается специальный тарифный план, действующий на постоянной основе. Интернет 500 МегаМощь за 900 руб/мес