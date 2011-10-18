Двойная выгода 500 МегаМощь (только для Балашихи, Люберец и Подольска)
В рамках Акции физическим лицам, проживающим на территории населенных пунктов Московской области (город Балашиха, Люберцы и Подольск) и изъявившим желание подключиться к услуге «Домашний Интернет и ТВ», в период действия Акции, при наличии технической возможности, подключается специальный тарифный план, действующий на постоянной основе. Двойная выгода 500 МегаМощь за 1000 руб/мес
- подключение при помощи Ethernet, GPON
- скорость до 500 Мбит/с
- Тип подключения
-
- Ethernet
- GPON
- Абонентская плата
-
1 000 ₽
Действует на постоянной основе
- Оборудование
- Рассрочка
- Комментарий к оборудованию
-
Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес
Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 250 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Акция «Выгодная рассрочка»
ТВ-приставка в рассрочку за 0 руб/мес
Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.
- Количество каналов
- 119 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес