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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Двойная выгода 500 МегаМощь (только для Балашихи, Люберец и Подольска)

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 05.10.2016 до 28.02.2017

В рамках Акции физическим лицам, проживающим на территории населенных пунктов Московской области (город Балашиха, Люберцы и Подольск) и изъявившим желание подключиться к услуге «Домашний Интернет и ТВ», в период действия Акции, при наличии технической возможности, подключается специальный тарифный план, действующий на постоянной основе. Двойная выгода 500 МегаМощь за 1000 руб/мес

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, GPON
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • GPON
Абонентская плата
1 000 ₽

Действует на постоянной основе

Оборудование
Рассрочка
Комментарий к оборудованию

Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес

Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
250 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Акция «Выгодная рассрочка»
ТВ-приставка в рассрочку за 0 руб/мес

Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.

Количество каналов
119 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес