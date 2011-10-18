Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Ростелеком

2 в 1 Хороший Пакет 60

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно с 26.10.2016 до 31.01.2017

АКЦИЯ «Хороший Пакет»

В период проведения Акции абоненты могут подключить Пакет услуг (Интернет + Интерактивное ТВ пакет «Легкий») по специальному тарифному плану «2 в 1 Хороший Пакет 60» — всего за 650 руб/мес.

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут новые абоненты услуги Домашний Интернет или Домашний Интернет и Интерактивное ТВ.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
650 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер за 1 руб/мес

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка в аренду первые 12 месяцев за 0 руб./мес.
Далее по базовым тарифам (99 руб./мес.

Количество каналов
55 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес