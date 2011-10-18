МГТС Проект Армата + ТВ Оптимальный
Бойцам «Проекта Армата» – спецтариф и доступ к игре при любом балансе!
Играй на суперскорости: 500 Мбит/с за 500 руб/мес!
Опередите врагов, станьте авангардом своего отряда! Прямой доступ к игровым серверам Armored Warfare: Проект Армата на скорости 500 Мбит/с сделает вас суперскоростным бойцом. Врывайтесь в бой без задержек, перемещайтесь и стреляйте без лагов, мгновенно скачивайте обновления с новыми картами и танками!
С новым тарифом «МГТС – Проект Армата» доступ к танковой онлайн игре Armored Warfare: Проект Армата остается открытым всегда, даже при финансовой блокировке лицевого счета.
• Трафик не ограничен
• Скорость доступа к другим интернет-ресурсам по спецтарифу составляет 200 Мбит/с
• Предложение действительно с 23.05.2016 по 31.12.2017 для новых и действующих абонентов услуги «Домашний Интернет» по технологии GPON при наличии технической возможности
• Указанные условия действуют на постоянной основе
• Абоненты, участвующие в акции, также могут подключить дополнительные услуги по действующим тарифам
• Заявленная скорость гарантируется при подключении к интернету через проводное соединение
- подключение при помощи GPON
- скорость до 200 Мбит/с
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 599 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi модем
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
200 Мбит/с
Суперскорость 500 Мбит/с для игры «Проект Армата» и 200 Мбит/с для остальных интернет-ресурсов
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- ТВ-декодер уже включен в ежемесячный платеж
- 6 HD-каналов
- Возможность выбирать тематические пакеты, пользоваться сервисам «Персональное ТВ» (подписка каналов по одному)
- Возможность пользоваться фильмовым сервисом "Видео по запросу" и смотреть в удобное для себя время любой из более 700 фильмов в SD или HD-качестве
- Возможность бесплатно пользоваться сервисами Повтор-ТВ и ТВ-пауза, информационными сервисами "Яндекс. Пробки"; "Курсы валют" "Погода", Повтор-ТВ и ТВ-пауза
- Количество каналов
- 75 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Система оплаты «Плати потом» — Постоплата услуг МГТС по «Единому счету»
- Прямой доступ — Прямой доступ к игровым серверам «Проекта Армата»
- Бои при любом балансе — Портал «Проекта Армата» остается открыт даже при блокировке счета