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Интернет-тариф от компании МГТС

МГТС Проект Армата + ТВ Оптимальный

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 17.05.2016 до 31.12.2017

Бойцам «Проекта Армата» – спецтариф и доступ к игре при любом балансе!

Играй на суперскорости: 500 Мбит/с за 500 руб/мес!

Опередите врагов, станьте авангардом своего отряда! Прямой доступ к игровым серверам Armored Warfare: Проект Армата на скорости 500 Мбит/с сделает вас суперскоростным бойцом. Врывайтесь в бой без задержек, перемещайтесь и стреляйте без лагов, мгновенно скачивайте обновления с новыми картами и танками!

С новым тарифом «МГТС – Проект Армата» доступ к танковой онлайн игре Armored Warfare: Проект Армата остается открытым всегда, даже при финансовой блокировке лицевого счета.

• Трафик не ограничен
• Скорость доступа к другим интернет-ресурсам по спецтарифу составляет 200 Мбит/с
• Предложение действительно с 23.05.2016 по 31.12.2017 для новых и действующих абонентов услуги «Домашний Интернет» по технологии GPON при наличии технической возможности
• Указанные условия действуют на постоянной основе
• Абоненты, участвующие в акции, также могут подключить дополнительные услуги по действующим тарифам
• Заявленная скорость гарантируется при подключении к интернету через проводное соединение

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
599 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi модем

Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с

Суперскорость 500 Мбит/с для игры «Проект Армата» и 200 Мбит/с для остальных интернет-ресурсов

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • ТВ-декодер уже включен в ежемесячный платеж
  • 6 HD-каналов
  • Возможность выбирать тематические пакеты, пользоваться сервисам «Персональное ТВ» (подписка каналов по одному)
  • Возможность пользоваться фильмовым сервисом "Видео по запросу" и смотреть в удобное для себя время любой из более 700 фильмов в SD или HD-качестве
  • Возможность бесплатно пользоваться сервисами Повтор-ТВ и ТВ-пауза, информационными сервисами "Яндекс. Пробки"; "Курсы валют" "Погода", Повтор-ТВ и ТВ-пауза
Количество каналов
75 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Система оплаты «Плати потом» — Постоплата услуг МГТС по «Единому счету»
  • Прямой доступ — Прямой доступ к игровым серверам «Проекта Армата»
  • Бои при любом балансе — Портал «Проекта Армата» остается открыт даже при блокировке счета