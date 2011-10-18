Бойцам «Проекта Армата» – спецтариф и доступ к игре при любом балансе!

Играй на суперскорости: 500 Мбит/с за 500 руб/мес!

Опередите врагов, станьте авангардом своего отряда! Прямой доступ к игровым серверам Armored Warfare: Проект Армата на скорости 500 Мбит/с сделает вас суперскоростным бойцом. Врывайтесь в бой без задержек, перемещайтесь и стреляйте без лагов, мгновенно скачивайте обновления с новыми картами и танками!

С новым тарифом «МГТС – Проект Армата» доступ к танковой онлайн игре Armored Warfare: Проект Армата остается открытым всегда, даже при финансовой блокировке лицевого счета.

• Трафик не ограничен

• Скорость доступа к другим интернет-ресурсам по спецтарифу составляет 200 Мбит/с

• Предложение действительно с 23.05.2016 по 31.12.2017 для новых и действующих абонентов услуги «Домашний Интернет» по технологии GPON при наличии технической возможности

• Указанные условия действуют на постоянной основе

• Абоненты, участвующие в акции, также могут подключить дополнительные услуги по действующим тарифам

• Заявленная скорость гарантируется при подключении к интернету через проводное соединение