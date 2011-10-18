Интернет-тариф от компании МГТС
Уникальный 90 Мбит/с GPON + ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 90 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 500 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер ZTE F660
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 90 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 90 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- ТВ-декодер уже включен в ежемесячный платеж
- 6 HD-каналов
- Возможность выбирать тематические пакеты, пользоваться сервисам «Персональное ТВ» (подписка каналов по одному)
- Возможность пользоваться фильмовым сервисом "Видео по запросу" и смотреть в удобное для себя время любой из более 700 фильмов в SD или HD-качестве
- Возможность бесплатно пользоваться сервисами Повтор-ТВ и ТВ-пауза, информационными сервисами "Яндекс. Пробки"; "Курсы валют" "Погода", Повтор-ТВ и ТВ-пауза
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD