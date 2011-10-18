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Интернет-тариф от компании МГТС

Уникальный 90 Мбит/с GPON + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 90 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
500 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
90 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
90 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • ТВ-декодер уже включен в ежемесячный платеж
  • 6 HD-каналов
  • Возможность выбирать тематические пакеты, пользоваться сервисам «Персональное ТВ» (подписка каналов по одному)
  • Возможность пользоваться фильмовым сервисом "Видео по запросу" и смотреть в удобное для себя время любой из более 700 фильмов в SD или HD-качестве
  • Возможность бесплатно пользоваться сервисами Повтор-ТВ и ТВ-пауза, информационными сервисами "Яндекс. Пробки"; "Курсы валют" "Погода", Повтор-ТВ и ТВ-пауза
Количество каналов
130 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD