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Интернет-тариф от компании МТС

Комфорт + Интерактивное ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
700 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
60 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС
Выкуп за 1300 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

До 100 Мбит/с с 0:00 до 09:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

HD-приставка — 180 руб/мес

26 HD-каналов

Количество каналов
136 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD