Интернет-тариф от компании Билайн
Домашний интернет и ТВ за 700
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
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700 ₽
Приобретая единый комплект, вы экономите 575 рублей в месяц
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер «SMARTBOX ONE»по желанию
Срок рассрочки: 2 года
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ-приставка
- Количество каналов
- 125 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD