Зима близко

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно с 07.11.2016 до 31.01.2017 Увидеть белых ходоков и остаться в живых Смотрите бесплатно лучшие сериалы планеты с Wifire TV В состав тарифного плана входит: Интернет 50 Мбит/с Wifire TV 50+ Пакет «Амедиатека» Первые 3 месяца абонентская плата — 550 руб/мес, с 4 месяца — 750 руб/мес Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с