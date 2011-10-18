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Интернет-тариф от компании АКАДО

Звёздный год

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Новогодняя акция

ТАРИФ «ЗВЁЗДНЫЙ ГОД»

Тестируй бесплатно весь декабрь + скидка на весь 2017 год!

Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0): Базовая стоимость тарифа - 400 руб/мес
Состав тарифа: Интернет со скоростью до 90 Мбит/с (прямой канал) / до 9 Мбит/с (обратный канал), Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды», аренда кабельного маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0.
При отказе от тарифа с включенным оборудованием аренда оборудования будет начисляться согласно действующим тарифам на аренду этого оборудования.

Для абонентов сети Ethernet: Базовая стоимость тарифа - 400 руб/мес
Состав тарифа: симметричный канал Интернет со скоростью до 90 Мбит/с, Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды».

Обязательные технические условия для заказа тарифа на любом участке сети «АКАДО»:

  • наличие у абонента оборудования для просмотра Цифрового ТВ
  • Услуга «Антенна АКАДО», стоимость услуги - 191 руб./мес.

Стоимость тарифа по Новогоднему спецпредложению 200 руб./мес. действительна для новых абонентов услуг Интернет и ЦТВ (указанные услуги не были подключены в последние 6 месяцев) с учетом акций «Выгода 2017» и «Новогодний тест АКАДО».

Для новых абонентов «Антенны АКАДО» в месяц подключения услуга не оплачивается, следующий месяц – 1 руб/мес в рамках «Тестирования» услуги.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 90 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
200 ₽

В течение всего 2017 года, с января 2018 года — 400 руб/мес
Декабрь — тестовый месяц — бесплатно

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
90 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
90 Мбит/с

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 90 Мбит/сек., обратного - 9 Мбит/сек.
Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 90 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды»

Услуга «Антенна АКАДО» является обязательным техническим условием для подключения ЦТВ на любом участке сети «АКАДО», стоимость услуги – 191 руб/мес. Для новых абонентов услуги «Антенна АКАДО» в месяц подключения услуга не оплачивается, два следующих месяца – по 1 руб/мес в рамках «Тестирования» соответствующей услуги.

Количество каналов
151 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD