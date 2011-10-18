Звёздный год
Новогодняя акция
ТАРИФ «ЗВЁЗДНЫЙ ГОД»
Тестируй бесплатно весь декабрь + скидка на весь 2017 год!
Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0): Базовая стоимость тарифа - 400 руб/мес
Состав тарифа: Интернет со скоростью до 90 Мбит/с (прямой канал) / до 9 Мбит/с (обратный канал), Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды», аренда кабельного маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0.
При отказе от тарифа с включенным оборудованием аренда оборудования будет начисляться согласно действующим тарифам на аренду этого оборудования.
Для абонентов сети Ethernet: Базовая стоимость тарифа - 400 руб/мес
Состав тарифа: симметричный канал Интернет со скоростью до 90 Мбит/с, Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды».
Обязательные технические условия для заказа тарифа на любом участке сети «АКАДО»:
- наличие у абонента оборудования для просмотра Цифрового ТВ
- Услуга «Антенна АКАДО», стоимость услуги - 191 руб./мес.
Стоимость тарифа по Новогоднему спецпредложению 200 руб./мес. действительна для новых абонентов услуг Интернет и ЦТВ (указанные услуги не были подключены в последние 6 месяцев) с учетом акций «Выгода 2017» и «Новогодний тест АКАДО».
Для новых абонентов «Антенны АКАДО» в месяц подключения услуга не оплачивается, следующий месяц – 1 руб/мес в рамках «Тестирования» услуги.
- подключение при помощи Docsis, Ethernet
- скорость до 90 Мбит/с
- Тип подключения
-
- Docsis
- Ethernet
- Абонентская плата
-
200 ₽
В течение всего 2017 года, с января 2018 года — 400 руб/мес
Декабрь — тестовый месяц — бесплатно
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
- Максимальная скорость на прием
- 90 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
90 Мбит/с
Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 90 Мбит/сек., обратного - 9 Мбит/сек.
Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 90 Мбит/сек.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды»
Услуга «Антенна АКАДО» является обязательным техническим условием для подключения ЦТВ на любом участке сети «АКАДО», стоимость услуги – 191 руб/мес. Для новых абонентов услуги «Антенна АКАДО» в месяц подключения услуга не оплачивается, два следующих месяца – по 1 руб/мес в рамках «Тестирования» соответствующей услуги.
- Количество каналов
- 151 ТВ канал
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD