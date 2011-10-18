Новогодняя акция

ТАРИФ «ЗВЁЗДНЫЙ ГОД»

Тестируй бесплатно весь декабрь + скидка на весь 2017 год!

Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0): Базовая стоимость тарифа - 400 руб/мес

Состав тарифа: Интернет со скоростью до 90 Мбит/с (прямой канал) / до 9 Мбит/с (обратный канал), Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды», аренда кабельного маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0.

При отказе от тарифа с включенным оборудованием аренда оборудования будет начисляться согласно действующим тарифам на аренду этого оборудования.

Для абонентов сети Ethernet: Базовая стоимость тарифа - 400 руб/мес

Состав тарифа: симметричный канал Интернет со скоростью до 90 Мбит/с, Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды».

Обязательные технические условия для заказа тарифа на любом участке сети «АКАДО»:

наличие у абонента оборудования для просмотра Цифрового ТВ

Услуга «Антенна АКАДО», стоимость услуги - 191 руб./мес.

Стоимость тарифа по Новогоднему спецпредложению 200 руб./мес. действительна для новых абонентов услуг Интернет и ЦТВ (указанные услуги не были подключены в последние 6 месяцев) с учетом акций «Выгода 2017» и «Новогодний тест АКАДО».

Для новых абонентов «Антенны АКАДО» в месяц подключения услуга не оплачивается, следующий месяц – 1 руб/мес в рамках «Тестирования» услуги.