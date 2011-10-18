Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Инфо-Лан

Абонемент на 2 года

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
287,5 ₽

Полная стоимость абонемента - 6900 руб.

Оборудование
  • Платная аренда
  • Рассрочка
  • Включено в платеж
Стоимость оборудования
350 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес
Выкуп – 3500 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет