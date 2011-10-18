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Интернет-тариф от компании Югрател

Бок о Бок (12 мес.)

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
7 000 ₽

Для активации абонемента Абоненту необходимо произвести единовременный платеж за услуги связи в размере полной абонентской платы за 6 12 месяцев, установленной условиями тарифного плана.

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
55 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка — 99 руб/мес

Количество каналов
110 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Комментарий оператора

Для активации абонемента Абоненту необходимо произвести единовременный платеж за услуги связи в размере полной абонентской платы