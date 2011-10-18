Интернет-тариф от компании Югрател
Бок о Бок (12 мес.)
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
7 000 ₽
Для активации абонемента Абоненту необходимо произвести единовременный платеж за услуги связи в размере полной абонентской платы за 6 12 месяцев, установленной условиями тарифного плана.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 55 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ-приставка — 99 руб/мес
- Количество каналов
- 110 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Комментарий оператора
Для активации абонемента Абоненту необходимо произвести единовременный платеж за услуги связи в размере полной абонентской платы