Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Годовой абонемент 12 мес.

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
11 700 ₽

Для активации абонемента Абоненту необходимо произвести единовременный платеж за услуги связи в размере полной абонентской платы за 12 месяцев, установленной условиями тарифного плана.

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет