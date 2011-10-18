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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Мой пакет 1600

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 600 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
55 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi Роутер «Wifire S1010 NBN» Полная стоимость: 2200 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

WiFire TV90+

Приставка «WIFIRE»
Аренда — 99 руб/мес
Покупка — 5 730 руб

Количество каналов
90 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Услуги по подключению и настройки Wi-Fi роутера включены в абонентскую плату.