Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Мой пакет 1600
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 600 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 55 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi Роутер «Wifire S1010 NBN» Полная стоимость: 2200 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
WiFire TV90+
Приставка «WIFIRE»
Аренда — 99 руб/мес
Покупка — 5 730 руб
- Количество каналов
- 90 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Услуги по подключению и настройки Wi-Fi роутера включены в абонентскую плату.