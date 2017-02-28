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Интернет-тариф от компании QWERTY

2017

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.12.2016 до 28.02.2017

Специальное новогоднее предложение – Тариф «2017»

  • Абонентская плата — 1 руб/мес
  • Скорость 40 Мбит/сек;
  • Плата за подключение 2005 рублей;
  • Дата окончания приема заявок 28.02.2017;
  • Тариф действует в течение 12 месяцев с момента подключения;
  • По истечении 12 месяцев тарифный план изменяется на тариф «2017 плюс» со стоимостью 265 рублей в месяц со скоростью 50 Мбит/cек;

Услуги по тарифному плану «2017» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области.
Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое».
Переход на тарифный план «2017» действующим абонентам невозможен.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 2005 ₽
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
2 005 ₽
Абонентская плата
1 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
140 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию клиента.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до - 50/100 Mбит/сек.
  • AнтенQa