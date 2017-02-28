Интернет-тариф от компании QWERTY
2017
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.12.2016 до 28.02.2017
Специальное новогоднее предложение – Тариф «2017»
- Абонентская плата — 1 руб/мес
- Скорость 40 Мбит/сек;
- Плата за подключение 2005 рублей;
- Дата окончания приема заявок 28.02.2017;
- Тариф действует в течение 12 месяцев с момента подключения;
- По истечении 12 месяцев тарифный план изменяется на тариф «2017 плюс» со стоимостью 265 рублей в месяц со скоростью 50 Мбит/cек;
Услуги по тарифному плану «2017» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области.
Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое».
Переход на тарифный план «2017» действующим абонентам невозможен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 2005 ₽
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
2 005 ₽
- Абонентская плата
- 1 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 140 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по желанию клиента.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 40 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до - 50/100 Mбит/сек.
- AнтенQa