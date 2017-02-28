Специальное новогоднее предложение – Тариф «2017»

Абонентская плата — 1 руб/мес

Скорость 40 Мбит/сек;

Плата за подключение 2005 рублей;

Дата окончания приема заявок 28.02.2017;

Тариф действует в течение 12 месяцев с момента подключения;

По истечении 12 месяцев тарифный план изменяется на тариф «2017 плюс» со стоимостью 265 рублей в месяц со скоростью 50 Мбит/cек;

Услуги по тарифному плану «2017» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области.

Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое».

Переход на тарифный план «2017» действующим абонентам невозможен.