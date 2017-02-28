Новогодний подарок
Специальное новогоднее предложение – Тариф «Новогодний подарок»
- Абонентская плата — 100 руб/мес;
- Скорость 50 Мбит/сек;
- 58 каналов;
- Плата за подключение 1750 рублей;
- Дата окончания приема заявок 28.02.2017;
- Тариф действует в течение 12 месяцев с момента подключения;
- По истечении 12 месяцев тарифный план изменяется на тариф «2017 плюс» (168 руб/мес) с пакетом ТВ «Теле-мини акция» (129 руб/мес) со стоимостью 394 руб/мес и со скоростью 50 Мбит/cек
Услуги по тарифному плану «Новогодний подарок» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области.
Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое».
Переход на тарифный план «Новогодний подарок» действующим абонентам невозможен.
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 1750 ₽
- скорость до 50 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
1 750 ₽
- Абонентская плата
- 100 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 140 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по желанию клиента.
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка – Aminet 139 HDTV
Ежемесячный платеж составляет 180 руб/мес указан с учетом погашения стоимости в срок 12 месяцев.
АКЦИЯ «ТВ-приставка за 500 рублей»
С 20.07.2016 по 28.02.2017 новым абонентам Qwerty.TV предоставляется возможность приобрести б/у абонентское оборудование (абонентский декодер AmiNET 139 либо AmiNET 140 в зависимости от наличия на складе) на специальных условиях – по цене 500 руб. (с НДС).
- Количество каналов
- 58 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до - 50/100 Mбит/сек.
- АнтенQа