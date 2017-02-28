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Интернет-тариф от компании QWERTY

Новогодний подарок

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.12.2016 до 28.02.2017

Специальное новогоднее предложение – Тариф «Новогодний подарок»

  • Абонентская плата — 100 руб/мес;
  • Скорость 50 Мбит/сек;
  • 58 каналов;
  • Плата за подключение 1750 рублей;
  • Дата окончания приема заявок 28.02.2017;
  • Тариф действует в течение 12 месяцев с момента подключения;
  • По истечении 12 месяцев тарифный план изменяется на тариф «2017 плюс» (168 руб/мес) с пакетом ТВ «Теле-мини акция» (129 руб/мес) со стоимостью 394 руб/мес и со скоростью 50 Мбит/cек

Услуги по тарифному плану «Новогодний подарок» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области.
Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое».
Переход на тарифный план «Новогодний подарок» действующим абонентам невозможен.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 1750 ₽
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
1 750 ₽
Абонентская плата
100 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
140 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию клиента.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка – Aminet 139 HDTV

Ежемесячный платеж составляет 180 руб/мес указан с учетом погашения стоимости в срок 12 месяцев.

АКЦИЯ «ТВ-приставка за 500 рублей»
С 20.07.2016 по 28.02.2017 новым абонентам Qwerty.TV предоставляется возможность приобрести б/у абонентское оборудование (абонентский декодер AmiNET 139 либо AmiNET 140 в зависимости от наличия на складе) на специальных условиях – по цене 500 руб. (с НДС).

Количество каналов
58 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до - 50/100 Mбит/сек.
  • АнтенQа