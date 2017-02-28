Специальное новогоднее предложение – Тариф «Новогодний подарок»

Абонентская плата — 100 руб/мес;

Скорость 50 Мбит/сек;

58 каналов;

Плата за подключение 1750 рублей;

Дата окончания приема заявок 28.02.2017;

Тариф действует в течение 12 месяцев с момента подключения;

По истечении 12 месяцев тарифный план изменяется на тариф «2017 плюс» (168 руб/мес) с пакетом ТВ «Теле-мини акция» (129 руб/мес) со стоимостью 394 руб/мес и со скоростью 50 Мбит/cек

Услуги по тарифному плану «Новогодний подарок» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области.

Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое».

Переход на тарифный план «Новогодний подарок» действующим абонентам невозможен.