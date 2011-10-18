Интернет 100 Специальный
АКЦИЯ «Интернет с рассрочкой роутера»
Потенциальным пользователям предлагается подключить услугу "Домашний Интернет" по специальному тарифному плану «Интернет 100_Специальный» (100 Мбит/с) за 400 рублей. В случае приобретения роутера «Стандарт» с рассрочкой платежа, абоненту предоставляется скидка на абонентскую плату за Услугу в размере ежемесячного взноса на оплату рассрочки платежа в течение всего периода рассрочки.
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
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- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
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400 ₽
301 руб/мес при рассрочке на 2 года
В случае приобретения роутера «Стандарт» с рассрочкой платежа, абоненту предоставляется скидка на абонентскую плату за Услугу в размере ежемесячного взноса на оплату рассрочки платежа в течение всего периода рассрочки.
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер «Стандарт» на 24 месяца
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес