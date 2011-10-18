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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Интернет 100 Специальный

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 30.11.2016 до 31.12.2017

АКЦИЯ «Интернет с рассрочкой роутера»

Потенциальным пользователям предлагается подключить услугу "Домашний Интернет" по специальному тарифному плану «Интернет 100_Специальный» (100 Мбит/с) за 400 рублей. В случае приобретения роутера «Стандарт» с рассрочкой платежа, абоненту предоставляется скидка на абонентскую плату за Услугу в размере ежемесячного взноса на оплату рассрочки платежа в течение всего периода рассрочки.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
400 ₽

301 руб/мес при рассрочке на 2 года

В случае приобретения роутера «Стандарт» с рассрочкой платежа, абоненту предоставляется скидка на абонентскую плату за Услугу в размере ежемесячного взноса на оплату рассрочки платежа в течение всего периода рассрочки.

Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер «Стандарт» на 24 месяца

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес