400 ₽

301 руб/мес при рассрочке на 2 года

В случае приобретения роутера «Стандарт» с рассрочкой платежа, абоненту предоставляется скидка на абонентскую плату за Услугу в размере ежемесячного взноса на оплату рассрочки платежа в течение всего периода рассрочки.