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Интернет-тариф от компании 2КОМ

Легкий вход 100 + WIFI

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Специальное предложение

Тариф доступен только у партнеров компании «2КОМ»

Абонентская плата в первый месяц составит всего 199 руб/мес, а начиная со 2-ого месяца 549 руб/мес.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
199 ₽

В течение 1 месяца, со 2-ого месяца 549 руб/мес

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi)

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет