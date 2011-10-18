Интернет-тариф от компании 2КОМ
Легкий вход 100 + WIFI + IPTV
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно
Специальное предложение
Тариф доступен только у партнеров компании «2КОМ»
Абонентская плата в первый месяц составит всего 299 руб/мес, а начиная со 2-ого месяца 749 руб/мес.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
299 ₽
В течение 1 месяца, со 2-ого месяца 749 руб/мес
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка Dune HD TV-102
- Количество каналов
- 107 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD