Пакет «Теплый 40»
Акция «Тёплый пакет»
В рамках акции «Тёплый пакет» доступны Пакетные предложения: Домашний Интернет + Интерактивное/Цифровое ТВ, на специальных условиях.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ:
Любые физические лица, не являющиеся абонентами услуг ОнЛайм (Домашний Интернет, Интерактивное телевидение, Цифровое телевидение) на дату начала приема заявок по Акции. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
При наличии на адресе Абонента действующего или расторгнутого в период проведения Акции договора подключение к Акции не допускается.
УСЛОВИЯ АКЦИИ:
Новым абонентам в рамках Акции доступны специальные тарифы на Пакетные предложения из двух услуг: Домашний Интернет + Интерактивное/Цифровое ТВ
Условия данного тарифа действуют при согласии пользоваться «Онлайм»18 месяцев. При расторжении договора или смене тарифа ранее, чем через 18 месяцев вам придется доплатить за каждый использованный месяц до базовой абонентской платы, которая составляет 500 руб/мес. Таким образом, доплата по тарифу составит 110 рублей за каждый использованный вами льготный месяц.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 40 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 490 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
«Выгодное оборудование» для Интернета ОнЛайм - это специальное предложение для абонентов подключающих услугу «Домашний Интернет».
В период действия Акции при подключении услуги «Домашний Интернет», абонентам предоставляется выгодная возможность приобрести роутер во временное пользование (аренду). При этом в течении первых 540 дней тариф на аренду составит 0 руб./мес.*
- в течение первых 540 дней стоимость аренды будет включена в ежемесячные платежи на услугу «Домашний Интернет» и отдельно взиматься не будет.
По истечении 540 дней с даты подключения, тариф на аренду составит всего 1 рубль в месяц.
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 20 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ Приставка — 0 рубмес, с 13 месяца 99 руб/мес
- Количество каналов
- 58 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Включено в платеж
- Выкуп
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- "Твой Идеальный HD" 2 месяца совершенно бесплатно
- Услуга "Управление просмотром" на 2 месяца совершенно бесплатно!
- Абонентам услуги "Домашний Интернет" предоставляется возможность подключить один из Антивирусов: ESET NOD32 Smart Security - 3, ESET NOD32 Антивирус - 3, ESET NOD32 Family. Плата за Антивирус в течение 60 календарных дней с даты подключения не взимается, с 61-го календарного дня плата за Антивирус взимается в соответствии с действующими тарифами.