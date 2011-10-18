2 в 1 Игровой + Суперсимка S
Пакет услуг: интернет, ТВ и мобильная связь.
Доступны также для подключения мобильные тарифы Суперсимка M (500 минут/SMS и 10 Гб) за 399 руб/мес и Суперсимка L (1000 минут/SMS и 10 Гб) за 599 руб/мес.
В тариф включены игровые опции "Wargaming" и "Фогейм", которые включают:
премиум-аккаунт в играх "World of tanks" / "World of Warplanes" / "World of Warships"
Для игроков "World of tanks":
- Элитный средний танк 8-го уровня и 100% экипаж
- 3 эксклюзивных камуфляжа для танка
- Эмблема войск связи СССР, а также эксклюзивные обвесы в виде катушек связи и антенны
- Дополнительный слот в ангаре
Для игроков "Blade & Soul":
- Костюм Обличье демона
- Премиум-статус на 7 дней
- Постоянные бафы
- Бонусные предметы раз в неделю
Для игроков "Lineage 2":
- Браслет черного медведя на 30 дней
- Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
Для игроков "Point Blank":
- Уникальный скин на 7 дней
- Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
- подключение при помощи Ethernet, GPON
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
-
- Ethernet
- GPON
- Абонентская плата
-
1 249 ₽
Плата за Интернет+ТВ — 1050 руб/мес, 199 руб/мес — плата за мобильный тариф с 200 мин., 200 SMS, 2 Гб
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер класса «Премиум»
По истечении 540 дней с даты подключения стоимость аренды составит всего 1 рубль в месяц
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
- Интернет на максимальной скорости
- Прямое подключение к игровым серверам для комфортного геймплея (обеспечивается стабильное подключение и оптимально низкий пинг)
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
TeleCARD или ТВ-приставка «Стандарт» — 0 руб/мес
с 13 месяца 99 руб/мес
- Количество каналов
- 127 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Премиум аккаунт в 3-х играх: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes
- Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
- Мобильная связь с 200 мин., 200 SMS, 2 Гб
- 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
- ТВ-пакет Amedia Premium — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 199 руб/мес
- ТВ-пакет «Твой идеальный HD» — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 299 руб/мес
- Услуга "Управление просмотром" на 2 месяца совершенно бесплатно
- Месяц бесплатного антивируса