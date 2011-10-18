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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

2 в 1 Игровой + Суперсимка S

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Пакет услуг: интернет, ТВ и мобильная связь.

Доступны также для подключения мобильные тарифы Суперсимка M (500 минут/SMS и 10 Гб) за 399 руб/мес и Суперсимка L (1000 минут/SMS и 10 Гб) за 599 руб/мес.

В тариф включены игровые опции "Wargaming" и "Фогейм", которые включают:

премиум-аккаунт в играх "World of tanks" / "World of Warplanes" / "World of Warships"

Для игроков "World of tanks":

  • Элитный средний танк 8-го уровня и 100% экипаж
  • 3 эксклюзивных камуфляжа для танка
  • Эмблема войск связи СССР, а также эксклюзивные обвесы в виде катушек связи и антенны
  • Дополнительный слот в ангаре

Для игроков "Blade & Soul":

  • Костюм Обличье демона
  • Премиум-статус на 7 дней
  • Постоянные бафы
  • Бонусные предметы раз в неделю

Для игроков "Lineage 2":

  • Браслет черного медведя на 30 дней
  • Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней

Для игроков "Point Blank":

  • Уникальный скин на 7 дней
  • Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • GPON
Абонентская плата
1 249 ₽

Плата за Интернет+ТВ — 1050 руб/мес, 199 руб/мес — плата за мобильный тариф с 200 мин., 200 SMS, 2 Гб

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер класса «Премиум»
По истечении 540 дней с даты подключения стоимость аренды составит всего 1 рубль в месяц

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
  • Интернет на максимальной скорости
  • Прямое подключение к игровым серверам для комфортного геймплея (обеспечивается стабильное подключение и оптимально низкий пинг)
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

TeleCARD или ТВ-приставка «Стандарт» — 0 руб/мес
с 13 месяца 99 руб/мес

Количество каналов
127 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Премиум аккаунт в 3-х играх: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes
  • Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
  • Мобильная связь с 200 мин., 200 SMS, 2 Гб
    • 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
  • ТВ-пакет Amedia Premium — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 199 руб/мес
  • ТВ-пакет «Твой идеальный HD» — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 299 руб/мес
  • Услуга "Управление просмотром" на 2 месяца совершенно бесплатно
  • Месяц бесплатного антивируса