Пакет услуг: интернет, ТВ и мобильная связь.

Доступны также для подключения мобильные тарифы Суперсимка M (500 минут/SMS и 10 Гб) за 399 руб/мес и Суперсимка L (1000 минут/SMS и 10 Гб) за 599 руб/мес.

В тариф включены игровые опции "Wargaming" и "Фогейм", которые включают:

премиум-аккаунт в играх "World of tanks" / "World of Warplanes" / "World of Warships"

Для игроков "World of tanks":

Элитный средний танк 8-го уровня и 100% экипаж

3 эксклюзивных камуфляжа для танка

Эмблема войск связи СССР, а также эксклюзивные обвесы в виде катушек связи и антенны

Дополнительный слот в ангаре

Для игроков "Blade & Soul":

Костюм Обличье демона

Премиум-статус на 7 дней

Постоянные бафы

Бонусные предметы раз в неделю

Для игроков "Lineage 2":

Браслет черного медведя на 30 дней

Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней

Для игроков "Point Blank":