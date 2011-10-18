Акция «Тёплый пакет»

В рамках акции «Тёплый пакет» доступны Пакетные предложения: Домашний Интернет + Интерактивное/Цифровое ТВ и сотовая связь на специальных условиях.

Доступны также для подключения мобильные тарифы Суперсимка M (500 минут/SMS и 10 Гб) за 399 руб/мес и Суперсимка L (1000 минут/SMS и 10 Гб) за 599 руб/мес.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ:

Любые физические лица, не являющиеся абонентами услуг ОнЛайм (Домашний Интернет, Интерактивное телевидение, Цифровое телевидение) на дату начала приема заявок по Акции. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

При наличии на адресе Абонента действующего или расторгнутого в период проведения Акции договора подключение к Акции не допускается.

УСЛОВИЯ АКЦИИ:

Новым абонентам в рамках Акции доступны специальные тарифы на Пакетные предложения из двух услуг: Домашний Интернет + Интерактивное/Цифровое ТВ

Условия данного тарифа действуют при согласии пользоваться «Онлайм»18 месяцев. При расторжении договора или смене тарифа ранее, чем через 18 месяцев вам придется доплатить за каждый использованный месяц до базовой абонентской платы, которая составляет 500 руб/мес. Таким образом, доплата по тарифу составит 110 рублей за каждый использованный вами льготный месяц.