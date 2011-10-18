Пакет «Теплый 10» + Суперсимка S
Акция «Тёплый пакет»
В рамках акции «Тёплый пакет» доступны Пакетные предложения: Домашний Интернет + Интерактивное/Цифровое ТВ и сотовая связь на специальных условиях.
Доступны также для подключения мобильные тарифы Суперсимка M (500 минут/SMS и 10 Гб) за 399 руб/мес и Суперсимка L (1000 минут/SMS и 10 Гб) за 599 руб/мес.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ:
Любые физические лица, не являющиеся абонентами услуг ОнЛайм (Домашний Интернет, Интерактивное телевидение, Цифровое телевидение) на дату начала приема заявок по Акции. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
При наличии на адресе Абонента действующего или расторгнутого в период проведения Акции договора подключение к Акции не допускается.
УСЛОВИЯ АКЦИИ:
Новым абонентам в рамках Акции доступны специальные тарифы на Пакетные предложения из двух услуг: Домашний Интернет + Интерактивное/Цифровое ТВ
Условия данного тарифа действуют при согласии пользоваться «Онлайм»18 месяцев. При расторжении договора или смене тарифа ранее, чем через 18 месяцев вам придется доплатить за каждый использованный месяц до базовой абонентской платы, которая составляет 500 руб/мес. Таким образом, доплата по тарифу составит 110 рублей за каждый использованный вами льготный месяц.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 10 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
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589 ₽
Плата за Интернет+ТВ — 390 руб/мес, 199 руб/мес — плата за мобильный тариф с 200 мин., 200 SMS, 2 Гб
- Оборудование
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- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер по желанию клиента
Аренда – 99 или 149 руб/мес
Покупка – 2100 или 2990 руб
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 5 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ Приставка — 0 рубмес, с 13 месяца 99 руб/мес
- Количество каналов
- 58 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Включено в платеж
- Выкуп
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Мобильная связь с 200 мин., 200 SMS, 2 Гб
- "Твой Идеальный HD" 2 месяца совершенно бесплатно
- Услуга "Управление просмотром" на 2 месяца совершенно бесплатно!
- Абонентам услуги "Домашний Интернет" предоставляется возможность подключить один из Антивирусов: ESET NOD32 Smart Security - 3, ESET NOD32 Антивирус - 3, ESET NOD32 Family. Плата за Антивирус в течение 60 календарных дней с даты подключения не взимается, с 61-го календарного дня плата за Антивирус взимается в соответствии с действующими тарифами.