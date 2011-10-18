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Интернет-тариф от компании Yota

Безлимитный 4G интернет на год на макс. скорости за 9000 руб.

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи 4G/LTE
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
4G/LTE
Абонентская плата
9 000 ₽

в год

Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
1 900 ₽
Комментарий к оборудованию

Модем Yota

Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

На максимальной скорости

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет