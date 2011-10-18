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Интернет-тариф от компании Yota

2 часа на максимальной скорости за 50 руб.

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи 4G/LTE
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
4G/LTE
Абонентская плата
50 ₽

За 2 часа

Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
1 900 ₽
Комментарий к оборудованию

Модем Yota

Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

Максимальная скорость

Если интернет Вам нужен время от времени, подключите бесплатный доступ на скорости до 64 Кбит/сек и пользуйтесь опцией временного увеличения скорости до максимальной.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Yota не отключает интернет, если у вас закончились деньги на счете.
Вы можете пользоваться интернетом на минимальной скорости, пока не пополните баланс.

Комментарий оператора

Если интернет вам нужен время от времени, подключите бесплатный доступ на скорости до 64 Кбит/сек и пользуйтесь опцией временного увеличения скорости до максимальной.