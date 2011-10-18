Звёзды Premium AMEDIA
ТАРИФ «ЗВЁЗДЫ PREMIUM AMEDIA»
В предложение за 799 руб./мес. включена телевизионной HD-приставки для абонентов любого участка сети и Аренда Wi-Fi роутера за 50 руб/мес для абонентов сети Ethernet. Услуги предоставляется по желанию абонента. Другие варианты установки оборудования уточняйте у операторов.
Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0):
Базовая стоимость тарифа - 899 руб/мес
Состав тарифа: Интернет со скоростью до 175 Мбит/с (прямой канал) / до 17,5 Мбит/с (обратный канал), Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды Premium», аренда Wi-Fi роутера.
При отказе от тарифа с включенным оборудованием аренда оборудования будет начисляться согласно действующим тарифам на аренду этого оборудования.
Для абонентов сети Ethernet:
Базовая стоимость тарифа - 899 руб/мес
Состав тарифа: симметричный канал Интернет со скоростью до 100 Мбит/с, Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды Premium».
Обязательные технические условия для заказа тарифа на любом участке сети «АКАДО»:
- наличие у абонента оборудования для просмотра Цифрового ТВ
- Услуга «Антенна АКАДО», стоимость услуги - 204 руб./мес.
- подключение при помощи Docsis, Ethernet
- скорость до 175 Мбит/с
- Тип подключения
-
- Docsis
- Ethernet
- Абонентская плата
- 899 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
- Максимальная скорость на прием
- 175 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 175 Мбит/сек., обратного - 17,5 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 100 Мбит/сек.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
3 базовых пакета каналов на выбор + 38 HD каналов
Пакет телеканалов «AMEDIA»
Услуга «Антенна АКАДО» является обязательным техническим условием для подключения ЦТВ на любом участке сети «АКАДО», стоимость услуги - 204 руб/мес. Для новых абонентов услуги «Антенна АКАДО» в месяц подключения услуга не оплачивается, два следующих месяца – по 1 руб/мес в рамках «Тестирования» соответствующей услуги.
- Количество каналов
- 207 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD