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Интернет-тариф от компании АКАДО

Звёзды Premium AMEDIA

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действительно

ТАРИФ «ЗВЁЗДЫ PREMIUM AMEDIA»

В предложение за 799 руб./мес. включена телевизионной HD-приставки для абонентов любого участка сети и Аренда Wi-Fi роутера за 50 руб/мес для абонентов сети Ethernet. Услуги предоставляется по желанию абонента. Другие варианты установки оборудования уточняйте у операторов.

Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0):
Базовая стоимость тарифа - 899 руб/мес
Состав тарифа: Интернет со скоростью до 175 Мбит/с (прямой канал) / до 17,5 Мбит/с (обратный канал), Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды Premium», аренда Wi-Fi роутера.
При отказе от тарифа с включенным оборудованием аренда оборудования будет начисляться согласно действующим тарифам на аренду этого оборудования.

Для абонентов сети Ethernet:
Базовая стоимость тарифа - 899 руб/мес
Состав тарифа: симметричный канал Интернет со скоростью до 100 Мбит/с, Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды Premium».

Обязательные технические условия для заказа тарифа на любом участке сети «АКАДО»:
- наличие у абонента оборудования для просмотра Цифрового ТВ
- Услуга «Антенна АКАДО», стоимость услуги - 204 руб./мес.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 175 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
899 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
175 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 175 Мбит/сек., обратного - 17,5 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 100 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

3 базовых пакета каналов на выбор + 38 HD каналов

Пакет телеканалов «AMEDIA»

Услуга «Антенна АКАДО» является обязательным техническим условием для подключения ЦТВ на любом участке сети «АКАДО», стоимость услуги - 204 руб/мес. Для новых абонентов услуги «Антенна АКАДО» в месяц подключения услуга не оплачивается, два следующих месяца – по 1 руб/мес в рамках «Тестирования» соответствующей услуги.

Количество каналов
207 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD