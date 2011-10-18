ТАРИФ «ЗВЁЗДЫ PREMIUM AMEDIA»

В предложение за 799 руб./мес. включена телевизионной HD-приставки для абонентов любого участка сети и Аренда Wi-Fi роутера за 50 руб/мес для абонентов сети Ethernet. Услуги предоставляется по желанию абонента. Другие варианты установки оборудования уточняйте у операторов.

Для абонентов сети HFC (стандарт DOCSIS 3.0):

Базовая стоимость тарифа - 899 руб/мес

Состав тарифа: Интернет со скоростью до 175 Мбит/с (прямой канал) / до 17,5 Мбит/с (обратный канал), Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды Premium», аренда Wi-Fi роутера.

При отказе от тарифа с включенным оборудованием аренда оборудования будет начисляться согласно действующим тарифам на аренду этого оборудования.

Для абонентов сети Ethernet:

Базовая стоимость тарифа - 899 руб/мес

Состав тарифа: симметричный канал Интернет со скоростью до 100 Мбит/с, Пакет телеканалов «ТВ-Звёзды Premium».

Обязательные технические условия для заказа тарифа на любом участке сети «АКАДО»:

- наличие у абонента оборудования для просмотра Цифрового ТВ

- Услуга «Антенна АКАДО», стоимость услуги - 204 руб./мес.