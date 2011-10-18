Смартфон за 1 рубль
Приобретая пакет услуг "Смартфон за 1 рубль" с 10 марта по 31 декабря 2017 года, Вы получаете смартфон Samsung Galaxy J2 с оплатой всего 1 рубль в месяц!
Пакет услуг "Смартфон за 1 рубль" это:
- Высокая скорость 150 Мбит/с без ограничения по трафику
- Домашнее ТВ HD - 80 каналов
- Бесплатная аренда ТВ-приставки
- Смартфон стоимостью 7990р. всего за 1 рубль в месяц
- подключение при помощи GPON
- скорость до 150 Мбит/с
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
-
800 ₽
В пакет услуг входит:
- Пользование услугой подвижной радиотелефонной связи по тарифному плану "ВО Smart NonStop" - 500р./мес.
- Пользование услугой доступа к сети Интернет по тарифному плану «Пакет интернет 150 Мбит/с плюс смартфон» - 200р./мес.
- Пользование услугой Домашнее ТВ по тарифному плану «Оптимальный» - 99р./мес.
- Аренда ТВ-приставки - бесплатно
- Аренда смартфона Samsung Galaxy J2 (пакет) - 1р./мес.
- Разовая услуга «Доставка смартфона в г.Москве, в пределах МКАД» - бесплатно
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Стоимость аренды смартфона Samsung Galaxy J2 составляет 1руб./мес. при приобретении пакета услуг "Смартфон за 1 рубль".
При отключении услуги «Домашнее ТВ» абонент переходит на пакет «Разгоняем интернет», аренда смартфона оплачивается по базовой стоимости (349 руб./мес.).
- Максимальная скорость на прием
- 150 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 150 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Аренда ТВ-приставки предоставляется бесплатно при приобретении пакета услуг "Смартфон за 1 рубль".
- Количество каналов
- 80 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- HD
- Комментарий оператора
Пакеты услуг доступны только абонентам, проживающим в Москве, при наличии технической возможности оказания услуг по технологии GPON.
Пакеты действуют независимо от наличия или отсутствия у абонента услуги телефонии.