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Интернет-тариф от компании МГТС

Смартфон за 1 рубль

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 10.03.2017 до 31.12.2017

Приобретая пакет услуг "Смартфон за 1 рубль" с 10 марта по 31 декабря 2017 года, Вы получаете смартфон Samsung Galaxy J2 с оплатой всего 1 рубль в месяц!

Пакет услуг "Смартфон за 1 рубль" это:

  • Высокая скорость 150 Мбит/с без ограничения по трафику
  • Домашнее ТВ HD - 80 каналов
  • Бесплатная аренда ТВ-приставки
  • Смартфон стоимостью 7990р. всего за 1 рубль в месяц
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 150 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
800 ₽

В пакет услуг входит:

  • Пользование услугой подвижной радиотелефонной связи по тарифному плану "ВО Smart NonStop" - 500р./мес.
  • Пользование услугой доступа к сети Интернет по тарифному плану «Пакет интернет 150 Мбит/с плюс смартфон» - 200р./мес.
  • Пользование услугой Домашнее ТВ по тарифному плану «Оптимальный» - 99р./мес.
  • Аренда ТВ-приставки - бесплатно
  • Аренда смартфона Samsung Galaxy J2 (пакет) - 1р./мес.
  • Разовая услуга «Доставка смартфона в г.Москве, в пределах МКАД» - бесплатно
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Стоимость аренды смартфона Samsung Galaxy J2 составляет 1руб./мес. при приобретении пакета услуг "Смартфон за 1 рубль".
При отключении услуги «Домашнее ТВ» абонент переходит на пакет «Разгоняем интернет», аренда смартфона оплачивается по базовой стоимости (349 руб./мес.).

Характеристики
Максимальная скорость на прием
150 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
150 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Аренда ТВ-приставки предоставляется бесплатно при приобретении пакета услуг "Смартфон за 1 рубль".

Количество каналов
80 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • HD
Комментарий оператора

Пакеты услуг доступны только абонентам, проживающим в Москве, при наличии технической возможности оказания услуг по технологии GPON.
Пакеты действуют независимо от наличия или отсутствия у абонента услуги телефонии.