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Интернет-тариф от компании Wifire

Wifire Новая весна

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 28.02.2017 до 31.05.2017

Подключите безлимитный интернет по сниженной цене

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
350 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
55 ₽
Комментарий к оборудованию

Роутер Wifire S1010 NBN: аренда за 55 руб./мес., выкуп за 2 200 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет