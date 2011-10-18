Интернет-тариф от компании ВестКолл Санкт-Петербург
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
590 ₽
- При покупке абонемента на 12 месяцев: 50 - 100 Мбит/с за 500 руб/мес. (6000 руб.)
- При покупке абонемента на 6 месяцев: 50 - 100 Мбит/с за 550 руб/мес. (3300 руб.)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 — 50 Мбит/c, все остальное время скорость — 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- В тариф включены 35 бесплатных каналов на ПК или SMART TV
- Доступ ко всем сервисам Яндекса и социальной сети ВКонтакте на скорости 100 Мбит/с
- Каждому клиенту предоставляется внешний IP без абонентской платы
- Внешний IP с доступом по всем портам – 160 руб./мес., с абонементом без абонентской платы