Скорость регулируется пользователем. При увеличении скорости количество оставшихся дней использования уменьшится, а при уменьшении – увеличится.

Yota не отключает интернет, если у вас закончились деньги на счете.

Вы можете пользоваться интернетом на минимальной скорости, пока не пополните баланс.