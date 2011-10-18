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Интернет-тариф от компании Yota

30 дней на скорости до 10 Мбит/сек за 950 руб.

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Основные характеристики
  • подключение при помощи 4G/LTE
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
4G/LTE
Абонентская плата
950 ₽
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
1 900 ₽
Комментарий к оборудованию

Модем Yota

Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
10 Мбит/с

Скорость подключения Вы выбираете сами и можете поменять в любой момент. При увеличении скорости количество оставшихся дней использования уменьшится, а при уменьшении — увеличится.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Yota не отключает интернет, если у вас закончились деньги на счете.
Вы можете пользоваться интернетом на минимальной скорости, пока не пополните баланс.