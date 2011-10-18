Интернет-тариф от компании Yota
30 дней на скорости до 7,2 Мбит/сек за 850 руб.
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Основные характеристики
- подключение при помощи 4G/LTE
- скорость до 7.2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- 4G/LTE
- Абонентская плата
- 850 ₽
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 900 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Модем Yota
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 7.2 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
7.2 Мбит/с
Скорость подключения Вы выбираете сами и можете поменять в любой момент. При увеличении скорости количество оставшихся дней использования уменьшится, а при уменьшении — увеличится.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Yota не отключает интернет, если у вас закончились деньги на счете.
Вы можете пользоваться интернетом на минимальной скорости, пока не пополните баланс.