30 дней на скорости до 7,2 Мбит/сек за 800 руб.

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Основные характеристики подключение при помощи 4G/LTE

скорость до 7.2 Мбит/с