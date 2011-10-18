Акционный тариф

Действителен только для новых абонентов.

Срок действия тарифного плана «Всего ничего 10» – 2 месяца с момента подключения абонента. После окончания указанного срока, если абонент не изменил самостоятельно тарифный план путем подачи заявления в офисе обслуживания абонентов, производится автоматический перевод абонента на тарифный план «Ураган» с абонентской платой в размере 450 руб/мес и скоростью передачи данных днем до 30 Мбит/с, ночью – до 50 Мбит/с.