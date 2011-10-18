Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Всего ничего 15
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Акция
действительно
Акционный тариф
Действителен только для новых абонентов.
Срок действия тарифного плана «Всего ничего 15» – 6 месяцев с момента подключения абонента. После окончания указанного срока, если абонент не изменил самостоятельно тарифный план путем подачи заявления в офисе обслуживания абонентов, производится автоматический перевод абонента на тарифный план «Шторм» с абонентской платой в размере 550 руб./мес., скоростью передачи данных днем до 50 Мбит/с, ночью – до 80 Мбит/с.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 450 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер D-link DIR 300 по желанию
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 15 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
До 30 Мбит/с с 1:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет