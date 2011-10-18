Акционный тариф

Действителен только для новых абонентов.

Срок действия тарифного плана «Всего ничего 15» – 6 месяцев с момента подключения абонента. После окончания указанного срока, если абонент не изменил самостоятельно тарифный план путем подачи заявления в офисе обслуживания абонентов, производится автоматический перевод абонента на тарифный план «Шторм» с абонентской платой в размере 550 руб./мес., скоростью передачи данных днем до 50 Мбит/с, ночью – до 80 Мбит/с.