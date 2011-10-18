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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Всего ничего 15

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Акция
действительно

Акционный тариф

Действителен только для новых абонентов.

Срок действия тарифного плана «Всего ничего 15» – 6 месяцев с момента подключения абонента. После окончания указанного срока, если абонент не изменил самостоятельно тарифный план путем подачи заявления в офисе обслуживания абонентов, производится автоматический перевод абонента на тарифный план «Шторм» с абонентской платой в размере 550 руб./мес., скоростью передачи данных днем до 50 Мбит/с, ночью – до 80 Мбит/с.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
450 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер D-link DIR 300 по желанию

Характеристики
Максимальная скорость на прием
15 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

До 30 Мбит/с с 1:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет