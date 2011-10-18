30 дней на скорости до 11 Мбит/сек за 1650 руб.

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Основные характеристики подключение при помощи 4G/LTE

скорость до 11 Мбит/с