Бесплатный доступ на скорости до 128 Кбит/сек

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Основные характеристики подключение при помощи 4G/LTE

скорость до 0.128 Мбит/с