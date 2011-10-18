Интернет-тариф от компании Yota
Бесплатный доступ на скорости до 64 Кбит/сек
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи 4G/LTE
- скорость до 0.64 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- 4G/LTE
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 900 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Модем Yota
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 0.64 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
0.64 Мбит/с
Если интернет Вам нужен время от времени, подключите бесплатный доступ на скорости до 64 Кбит/сек и пользуйтесь опцией временного увеличения скорости до максимальной.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Yota не отключает интернет, если у вас закончились деньги на счете.
Вы можете пользоваться интернетом на минимальной скорости, пока не пополните баланс.