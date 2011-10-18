Скорость подключения Вы выбираете сами и можете поменять в любой момент. При увеличении скорости количество оставшихся дней использования уменьшится, а при уменьшении — увеличится.

Yota не отключает интернет, если у вас закончились деньги на счете.

Вы можете пользоваться интернетом на минимальной скорости, пока не пополните баланс.