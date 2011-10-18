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Интернет-тариф от компании Инфо-Лан

VIP-тариф 100 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 2000 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
2 000 ₽
Абонентская плата
300 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
350 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес Выкуп – 3500 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

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