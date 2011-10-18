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Интернет-тариф от компании Инфо-Лан

100 Мбит/с по цене 200 руб/мес.

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Акция
действительно с 02.09.2015 до 30.11.2015

Для новых абонентов тариф 100 Мбит/с предоставляется по цене 200 руб/мес на первые 3 месяца.

Интернет со скоростью 100 Мбит/с по цене 200 руб/мес на первые 3 месяца пользования услугами.

По истечении трех месяцев клиент выбирает один из стандартных тарифов и переходит на него.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
200 ₽

Цена указана в рамках акции в течение первых 3-х месяцев

Оборудование
  • Платная аренда
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
350 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.

Выкуп роутера – 3500 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Указана максимальная скорость до оборудования компании, реальная скорость доступа к Интернету зависит от промежуточных узлов

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • – Бесплатное подключение, включая сетевой кабель любой необходимой длины.
  • – Бесплатную настройку имеющегося у вас компьютера и/или Wi-Fi роутера.
  • – Бесплатный доступ к цифровому Интернет-ТВ.