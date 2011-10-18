Для новых абонентов тариф 100 Мбит/с предоставляется по цене 200 руб/мес на первые 3 месяца.

Интернет со скоростью 100 Мбит/с по цене 200 руб/мес на первые 3 месяца пользования услугами.

По истечении трех месяцев клиент выбирает один из стандартных тарифов и переходит на него.