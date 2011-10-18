Интернет-тариф от компании Инфо-Лан
100 Мбит/с по цене 200 руб/мес.
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Акция
действительно с 02.09.2015 до 30.11.2015
Для новых абонентов тариф 100 Мбит/с предоставляется по цене 200 руб/мес на первые 3 месяца.
Интернет со скоростью 100 Мбит/с по цене 200 руб/мес на первые 3 месяца пользования услугами.
По истечении трех месяцев клиент выбирает один из стандартных тарифов и переходит на него.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
200 ₽
Цена указана в рамках акции в течение первых 3-х месяцев
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 350 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.
Выкуп роутера – 3500 руб
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Указана максимальная скорость до оборудования компании, реальная скорость доступа к Интернету зависит от промежуточных узлов
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- – Бесплатное подключение, включая сетевой кабель любой необходимой длины.
- – Бесплатную настройку имеющегося у вас компьютера и/или Wi-Fi роутера.
- – Бесплатный доступ к цифровому Интернет-ТВ.